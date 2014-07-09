Хоккейный ЦСКА расторг контракт с нападающим Алексеем Морозовым

Фото: cska-hockey.ru

Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с нападающим Алексеем Морозовым, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с 37-летним форвардом расторгнуто по инициативе клуба. "ЦСКА благодарит Алексея за профессиональное отношение к делу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении на сайте армейцев.

Морозов перешел в ЦСКА из казанского "Ак Барса" в 2013 году, подписав с армейцами двухлетний контракт. В минувшем сезоне Морозов провел за "красно-синих" 42 матча, забросил 13 шайб и отдал 10 голевых передач.

Алексей Морозов - двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-1998 в составе сборной России. Также трижды становился чемпионом России по хоккею и два раза обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса".

Ранее армейцы расторгли контракт с еще одним форвардом - Иваном Непряевым, а также с канадским голкипером Джеффом Глассом.