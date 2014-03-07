Забег темных лошадок: стартует первый раунд Кубка Гагарина

16 команд поборются за Кубок Гагарина в серии игр плей-офф КХЛ

В пятницу, 7 марта, стартует плей-офф шестого розыгрыша Кубка Гагарина. В плей-офф пробились два московских клуба - "Динамо" и ЦСКА. Обозреватель M24.ru Евгений Сафонов оценивает шансы этих команд, а также вероятность исхода других противостояний.

Западная конференция

1. "Динамо" Москва – 8. "Локомотив"

Еще до Нового года практически никто не рассматривал клуб из Ярославля как серьезную силу. Многие даже скептически относились к шансам железнодорожников на попадание в кубковую восьмерку на Западе. Но после увольнения Петра Воробьева и прихода в команду Дейва Кинга "Локомотив" обрел некоторую уверенность и отлично провел постолимпиадный отрезок.

Про "Динамо" же можно сказать, что, как и в предыдущие годы, эта команда выглядит настоящей машиной, которая может обыграть кого угодно и выиграть очередной Кубок Гагарина. При этом не сомневаюсь, что в первом раунде ярославцы смогут создать команде Знарка определенные трудности, но вряд ли сумеют преградить путь "бело-голубым".

Прогноз M24.ru: Победа "Динамо" в 6 матчах

2. СКА – 7. ЦСКА

Вряд ли кто-то предполагал, что, возможно, самые богатые клубы КХЛ сыграют между собой уже в первом раунде плей-офф, но виной тому – не слишком стабильное выступление армейского клуба из Москвы. В течение всего сезона менеджеры ЦСКА пытаются сделать все, чтобы команда стала сильнее, но нельзя сказать, что количество проделанной работы каким-то образом переходит в качество, и 7-е место на Западе – тому подтверждение. К тому же потеря Александра Радулова, который, скорее всего, пропустит первый раунд плей-офф, вряд ли положительно скажется на выступлении команды Торчетти.

Но и про СКА нельзя сказать, что в этой команде все идеально: по-прежнему не слишком ярко выступает заглавная звезда КХЛ Илья Ковальчук, да и в других компонентах проблем у питерцев хватает. В этой серии нас ждет противостояние команд с огромными амбиция и серьезными проблемами, в которой победу, скорее всего, одержат "армейцы" с берегов Невы – и отсутствие Радулова может стать ключевым фактором.

Прогноз M24.ru: Победа СКА в 7 матчах

3. "Лев" - 6. "Медвешчак"

Пражский "Лев" в нынешнем сезона представляет собой достаточно грозную силу, и некоторые специалисты даже оценивают клуб из Чехии как теневого фаворита. Особенно солидно пражане стали выглядеть после того, как их возглавил финнский тренер Кари Ялонен, который успешно работал в КХЛ с "Торпедо" в сезоне 2011-2012. А с составом у "Льва" и до этого было все в порядке – практические 4 равные пятерки.

"Медвешчак" уже прыгнул выше всех голов и вряд ли сможет оказать серьезное противостояние клубу из Праги. Впрочем, для североамериканцев плей-офф – это святое, и биться хоккеисты из Загреба будут до последнего, но вряд ли им хватит сил, чтобы создать реальные трудности команде из Праги.

Прогноз M24.ru: Победа "Льва" в 5 матчах

4. "Донбасс" – 5. "Динамо" Рига

Рижское "Динамо" на старте сезона выглядело очень ярко, и многие предрекали этой команде достаточно яркое будущее, в том числе и кубковое. Но чем ближе была Олимпиада, тем бледнее смотрелись рижане, и сейчас говорить о том, что команда Аболса способна преодолеть хотя бы первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина, проблематично. К тому же латвийские журналисты говорят, что у основного вратаря "Динамо" Микаэля Телльквиста есть проблемы со здоровьем.

"Донбасс" на протяжении всего сезона не являет собой образец стабильности, но все же по составу, да и по игре в последних матчах команда из Украины выглядит убедительнее, поэтому мы прогнозируем, что в этой паре будет очень упорная борьба с итоговой победой дончан.

Прогноз M24.ru: Победа "Донбасса" в 7 матчах

Восточная конференция

1. "Металлург" Магнитогорск – 8. "Адмирал"

На данный момент "Магнитка" – один из главных претендентов не только на первенство на Востоке, но и на общуюю победу в Кубке Гагарина. У команды отличный состав, где основные роли играют нападающие первой тройки: Мозякин, Коварж и Зарипов. К тому же последние матчи показали, что Майк Кинэн неплохо подготовил своих парней и функционально.

"Адмирал" вскочил на ступеньку уходящего поезда в самый последний момент, и уверен, что сейчас владивостокцы пребывают в состоянии эйфории и на эмоциях могут доставить фаворитам из Магнитогорска определенные трудности, но в конечном превосходстве уральцев сомневаться не приходиться. Максимум, что сможет сделать "Адмирал", - выиграть 1-2 матчах на своей площадке, которая меньше других "коробок" КХЛ.

Прогноз M24.ru: Победа "Металлурга" в 5 матчах

2. "Барыс" - 7. "Автомобилист"



В начале сезона почти все восхищались "Барысом", парни из Астаны играли агрессивно и очень результативно, но ближе к решающей стадии сезона команда финского тренера Селина стала выглядеть все бледнее и бледнее, и сейчас вряд ли кто-то назовет "Барыс" командой, реально претендующей на победу в Кубке Гагарина.

"Автомобилист" стал настоящим открытием нынешнего чемпионата. Генеральный менеджер Вайсфельд и тренер Емелин создали в Екатеринбурге команду, состоящую из не самых дорогих хоккеистов, но готовую биться в каждом матче. Если у уральцев на своем уровне сыграет голкипер Якуб Коварж, то у "Автомобилиста" есть все шансы на итоговую победу. Рискнем и поставим на команду Емелина.

Прогноз M24.ru: Победа "Автомобилиста" в 7 матчах

3. "Ак Барс" - "Сибирь"

В казанском клубе накануне сезона пошли на серьезные изменения. Команду покинули многолетние лидеры, по-настоящему легендарные хоккеисты – Морозов и Зарипов, с именем которых связаны все громкие достижения "барсов" в XXI веке. Пришли новые игроки, которые получили солидные деньги, но пока что "Ак Барс" и близко не напоминает себя – образца первых двух сезонов в КХЛ.

О том, что "Сибирь" - боеспособный коллектив, было известно еще год назад, когда новосибирцы имели реальные шансы, чтобы выбить из плей-офф омский "Авангард", но тогда команде Квартальнова не хватило для итогового успеха совсем чуть-чуть. В нынешнем сезоне "Сибирь" не стала слабее, а поэтому в этой серии борьба будет очень упорной и не стоит удивляться, если для выяснения сильнейшего потребуется все 7 матчей. "Сибирь" тоже имеют шансы на победу, но мы все же поставим на победу более искушенной команды. К тому же в "Ак Барс" после провала на Олимпиаде вернулся Зинэтула Билялетдинов.

Прогноз M24.ru: победа "Ак Барса" в 7 матчах

4. "Торпедо" - 5. "Салават Юлаев"

"Торпедо" по праву считается одним из главным открытий нынешнего сезона, а в адрес Петериса Скудры, для которого этот сезон стал первым в качестве главного тренера, высказано немало комплиментов. Нижегородцы в этом регулярном чемпионате перестроили свою игру и стараются играть в активной хоккей, приближенный к лучшим международным стандартам.

"Салават Юлаев" сейчас не очень похож на ту, команду, которая в последние 6 лет дважды выигрывала золото чемпионатов России, но при этом нельзя сказать, что у уфимцев нет шансов на то, чтобы в нынешнем плей-офф забраться достаточно далеко. Да, не все у подопечных Владимира Юрзинова-младшего пока получается, но в составе "юлаевцев" много хоккеистов, имеющий огромный опыт и выступлений, и побед в решающих матчах. Именно этот фактор, скорее всего, и скажется на результате этой серии – поставим на трудную победу уфимцев.

Прогноз M24.ru: победа "Салавата Юлаева" в 7 матчах

Евгений Сафонов