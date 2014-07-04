"Динамо" и магнитогорский "Металлург" откроют предстоящий сезон КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В стартовом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, получившем название "Кубок открытия", действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" встретится с победителем регулярного чемпионата московским "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".

Прошлогодний финалист плей-офф пражский "Лев", который должен был сыграть в стартовой встрече, объявил о своем неучастии в сезоне-2014/15 в связи с финансовыми проблемами.

Ранее сообщалось, что возможным соперником "Магнитки" в матче открытия может стать ярославский "Локомотив", который уступил пражскому клубу в финале Западной конференции.