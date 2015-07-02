Экс-тренер "Спартака" Милош Ржига возглавил братиславский "Слован"

Фото: hcslovan.sk

Бывший наставник московского "Спартака" Милош Ржига назначен главным тренером хоккейного клуба "Слован". Об этом сообщается на официальном сайте братиславской команды.

Контракт 56-летнего Ржиги со "Слованом" рассчитан на один год. Последним местом работы тренера была команда чешской экстралиги "Пардубице".

Ранее "Слован" подтвердил, что примет участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиге сезона-2015/16.

Стоит отметить, что чешский наставник возвращается в братиславский клуб, который возглавлял в сезонах 2001/2002 и 2004/2005 (в обоих случаях выигрывал чемпионат Словакии). В КХЛ Ржига работал со "Спартаком", "Атлантом", СКА и "Авангардом".

Наивысшего достижения в КХЛ Ржига добился с подмосковным клубом, который вывел в финал Кубка Гагарина-2011.