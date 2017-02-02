Александр Овечкин на игре НХЛ попал шайбой в лицо одного из судей

Фото: ТАСС/Scott Taetsch

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче против "Бостон Брюинз" шайбой сбил одного из судей.

В середине первого периода россиянин нанес бросок по воротам соперника, однако вратарь отразил удар, и шайба отскочила в лицо одного из рефери. Судья упал на лед, но под аплодисменты зрителей поднялся и продолжил работу.

Сам матч завершился со счетом 5:3 в пользу команды Овечкина. Россиянин забросил шайбу, реализовав большинство в 205-й раз в своей карьере в играх Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, капитан "Вашингтон Кэпиталз" обошел Уэйна Гретцки и вышел на 15-е место в истории НХЛ по количеству голов, забитых при игре в большинстве. Лидером по этому показателю является завершивший карьеру канадец Дэйв Андрейчук. Всего он забросил 274 шайбы в большинстве.