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Общество

18 июля 2014, 17:38

В НИИ Склифосовского будут трансплантировать кожу трансгенных свиней

хирургия трансплантация Анзор Хубутия медицина НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Фото: ИТАР-ТАСС

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского разрабатывают методику трансплантации человеку кожи трансгенных свиней при тяжелых ожогах и других повреждениях, об этом в эфире канала "Москва 24" рассказал директор института Анзор Хубутия.

По его словам, трансгенные свиньи не имеют генетических различий с человеком. Животных специально выращивают, потому что пересадка их кожи не вызывает у человека отторжения.

"Иммунные клетки человека ее не распознают. Поэтому эта кожа приживается и закрывает раневую поверхность", - пояснил Хубутия.

"Я думаю за этим большое будущее", - подчеркнул он.

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Кроме того, директор института рассказал о том, что в НИИ разработали уникальные внутренние фиксаторы костей, которые используются при переломах таза.

"Фиксация костей таза проводится во всем мире наружными фиксаторами. А у нас разработаны внутренние фиксаторы. Это очень важно", - отметил он.

Напомним, в в октябре прошлого года НИИ имени Склифосовского отметил 90-летний юбилей.

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