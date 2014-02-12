Певица Katy B выпускает "по-настоящему взрослый" альбом Little Red

Одна из самых ярких исполнительниц в жанре дабстеп, фанки и хаус, певица Katy B выпускает новый альбом Little Red. Работа над пластинкой длилась почти три года.

"Я думаю, что этот альбом отражает накопленный мной жизненный опыт. Я стала более серьезной, мои отношения с людьми – более взвешенными и обдуманными. В минувшем году покинула родительский дом и стараюсь сама справляться со всеми житейскими трудностями. И, думаю, что новый альбом покажет, что я стала по-настоящему взрослой…", - рассказывает исполнительница.

Альбом включает в себя 12 треков, среди которых "хитовые" Crying For No Reason и 5 АМ. Пластинка уже выложена на iTunes.

Katy B родилась в Лондоне в 1989 году. В 2010 году она выпустила первый сингл Katy on a Mission, который занял пятую строчку в британском хит-параде. Дебютный альбом певицы On A Mission, вышедший в апреле 2011 года, достиг второго места в чарте лучших альбомов Великобритании. В 2012 году в дуэте с английским диджеем Марком Ронсоном исполнила композицию Anywhere in the World на церемонии открытия Олимпийских игр.

Эксклюзивное интервью с Katy B слушайте в понедельник, 17 февраля, в 23.00 в программе "Синдром Болелова" на радио Москва FM 92.0.

