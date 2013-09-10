Соул-певица Жанель Монэ выпустила новый альбом The Electric Lady

10 сентября состоялся релиз альбома американской певицы Жанель Монэ The Electric Lady. Она исполняет песни в жанрах поп, соул, фанк, инди и хип-хоп. Всего двойная пластинка включает в себя 19 композиций.

Среди них четыре дуэтных со звездами мировой величины: Primetime - c звездой ритм-н-блюза Мигелем, Queen – c обладательницей четырех Грэмми, музыкантом и соул-певицей Эрикой Баду, Givin Em What They Love – с легендарным Принсем и Electric Lady – с сестрой Бейонсе, певицей Соланж Ноулз.

13 октября стартует тур в поддержку нового альбома.

Фото: jmonae.com