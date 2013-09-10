Соул-певица Жанель Монэ выпустила новый альбом The Electric Lady

10 сентября состоялся релиз альбома американской певицы Жанель Монэ The Electric Lady. Она исполняет песни в жанрах поп, соул, фанк, инди и хип-хоп. Всего двойная пластинка включает в себя 19 композиций.
Среди них четыре дуэтных со звездами мировой величины: Primetime - c звездой ритм-н-блюза Мигелем, Queen – c обладательницей четырех Грэмми, музыкантом и соул-певицей Эрикой Баду, Givin Em What They Love – с легендарным Принсем и Electric Lady – с сестрой Бейонсе, певицей Соланж Ноулз.
13 октября стартует тур в поддержку нового альбома.
Фото: jmonae.com
Изначально она планировала покорить Бродвей, однако позднее решила заниматься музыкой.
Первый релиз Монэ состоялся 24 августа 2007 года на лейбле Bad Boy Records. Владельцем лейбла является продюсер Шон Коумз, он же рэпер Пафф Дэдди. Альбом Metropolis: Suite I (The Chase) занял 115-е место в Чарте Billboard, 20-е – в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums и второе – в чарте Top Heatseekers.
Первый студийный альбом The ArchAndroid (Suites II and III) вышел в 2010 году и занял четвертое место в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums, а также 36-е – в UK Albums Chart.
