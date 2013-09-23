Хакеры из Германии взломали сканер отпечатков пальцев на iPhone 5S

Фото: ИТАР-ТАСС

Компьютерщикам из Германии удалось взломать сканер отпечатков пальцев на новом iPhone 5S. Как сообщает издание Gizmodo, сделать это удалось хакерам из ассоциации Chaos Computer Club.

Так, чтобы обойти дактилоскопическую защиту смартфона, техникам понадобилось только сфотографировать отпечаток владельца со стеклянной поверхности.

Сканер отпечатков пальцев (Touch ID) позволяет активировать телефон и подтверждать совершение покупок в AppStore и iTunes. В компании Apple сообщали, что отпечатки пальцев пользователей iPhone 5S будут зашифрованы и сохранены на смартфоне в виде цифровой подписи.