Хакеры взломали сайт знакомств для супружеских измен

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Группа хакеров Impact Team взломала канадский сервис Ashley Madison, созданный для супружеских измен, сообщают "Дни.Ру".

По словам самих киберпреступников, цель взлома – показать его нечестность по отношению к пользователям. Выяснилось, что порядка 90 процентов аккаунтов – подделка: большинство посетителей ресурса пытались искать связь на стороне, а потом забывали стереть учетную запись.

Кстати, услуга по полному удалению "учетки" стоит 19 долларов, но, как оказалось, в базе остаются личные данные пользователей.

При этом сама площадка платная, и пользователям приходилось указывать настоящие имена и номера кредитных карт.

Единственное, что могло гарантировать посетителям анонимность – использование программ, делающих их присутствие незаметным для поисковых систем.

Владельцы сайта обратились в полицию, которая пока бессильна перед киберпреступниками. Хакеры, в свою очередь, требуют закрытия всех порталов, принадлежащих владельцу Ashley Madison.