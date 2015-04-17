Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля 2015, 13:08

Безопасность

Арестованы хакеры, похитившие 161 млн рублей у платежной системы

Обыск у подозреваемых. Фото: petrovka38.ru

Тверской райсуд арестовал троих подозреваемых в кибератаке на российскую платежную систему, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении подозреваемых под стражу.

Напомним, столичные полицейские совместно с ФСБ задержали хакеров, которые похитили 161 миллион рублей у платежной системы "Рапида".

Ссылки по теме


По данным следствия, подозреваемые, используя вирус, позволяющий удаленно управлять компьютерами, с помощью сети предприятия перевели на счета контрагентов 161 миллион рублей, а потом обратили платежи в свою пользу.

14 и 15 апреля хакеры были задержаны, в ходе обысков были изъяты банковские карты, большое количество мобильных телефонов, SIM-карт, ксерокопии паспортов, скимминговое оборудование и другие предметы.

хакеры следствие Тверской суд аресты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика