Арестованы хакеры, похитившие 161 млн рублей у платежной системы

Обыск у подозреваемых. Фото: petrovka38.ru

Тверской райсуд арестовал троих подозреваемых в кибератаке на российскую платежную систему, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении подозреваемых под стражу.

Напомним, столичные полицейские совместно с ФСБ задержали хакеров, которые похитили 161 миллион рублей у платежной системы "Рапида".

По данным следствия, подозреваемые, используя вирус, позволяющий удаленно управлять компьютерами, с помощью сети предприятия перевели на счета контрагентов 161 миллион рублей, а потом обратили платежи в свою пользу.

14 и 15 апреля хакеры были задержаны, в ходе обысков были изъяты банковские карты, большое количество мобильных телефонов, SIM-карт, ксерокопии паспортов, скимминговое оборудование и другие предметы.