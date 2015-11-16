Хакеры из Anonymous объявили войну "Исламскому государству"

Фото: ТАСС/YAY

Группа хакеров Anonymous объявила войну организации "Исламское государство" (деятельность ИГ запрещена в России). Как пишут "Дни.Ру", причиной послужили теракты в Париже.

В своем видеообращении представители Anonymous предупредили террористов, что кибератаки не заставят себя ждать.

По словам диктора, скрывшего лицо за традиционной маской Гая Фокса, хакеры запустят крупнейшую кампанию против ИГ.

Похожие заявления активисты делали после нападения боевиков на редакцию Charlie Hebdo в январе этого года. Тогда хакеры запустили операцию #OpCharlieHebdo, которая потом переросла в #OpISIS. В рамках нее Anonymous публикует списки Twitter-аккаунтов, в которых поддерживается ИГ.

Ранее хакеры Anonymous опубликовали в интернете список сторонников и предполагаемых членов Ку-клукс-клана (ККК) (американской ультраправой организации). Акция была организована в ответ на угрозы членов ККК участникам акций протеста в городе Фергюсон, где 9 августа прошлого года застрелили 18-летнего чернокожего.

Список состоит из аккаунтов пользователей соцсетей, которые отмечали как понравившиеся посты в Facebook и Google+, связанные с Ку-клукс-клана, или вступали в группы организации.