США заподозрили российских хакеров во взломе агентства в Катаре

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Следователи из Соединенных Штатов заподозрили российских хакеров во взломе государственного информационного агентства Катара, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

По заявлению следственного управления США, хакеры опубликовали поддельное новостное сообщение из-за которого разгорелся скандал вокруг Катара. Американские чиновники сообщили, что власти США послали в Доху группу следователей. Также ближайшему союзнику в Персидском заливе Америка окажет всяческую помощь.

Девять государств отказались от дипломатических отношений с Республикой Катар из-за поддержки террористов группировки, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в России). С Дохой разорвали отношения Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Иордания и Маврикий.