Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая 2017, 20:52

Безопасность

Хакерская атака не затронула электронные сервисы столицы

Фото: ТАСС/YAY

Хакеры не атаковали электронные сервисы столицы, проблем не зафиксировали также в почте и документообороте городских властей, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, информации о кибератаке на электронные системы города не поступало.

Компьютеры подмосковных властей также не стали целью хакеров. Заместитель председателя правительства Московской области Максут Шадаев заявил, что сигналов об атаках на сервера не было.

Ранее сообщалось, что хакеры провели глобальную атаку в десятках стран мира. В России целью киберпреступников стали компьютеры операторов сотовой связи, "Сбербанка", РЖД, МЧС, МВД и других крупных ведомств.

Вирус WannaCry поражал системы, шифруя данные. За разблокировку устройств хакеры требовали выкуп.

Глобальную атаку случайно остановил один программист, проводивший эксперимент над поведением вредоносной программы.

хакерская атака онлайн-услуги городские электронные сервисы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика