Хакерская атака не затронула электронные сервисы столицы

Фото: ТАСС/YAY
Хакеры не атаковали электронные сервисы столицы, проблем не зафиксировали также в почте и документообороте городских властей, сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, информации о кибератаке на электронные системы города не поступало.
Компьютеры подмосковных властей также не стали целью хакеров. Заместитель председателя правительства Московской области Максут Шадаев заявил, что сигналов об атаках на сервера не было.
Вирус WannaCry поражал системы, шифруя данные. За разблокировку устройств хакеры требовали выкуп.
Глобальную атаку случайно остановил один программист, проводивший эксперимент над поведением вредоносной программы.