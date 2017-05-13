Хакерская атака не затронула электронные сервисы столицы

Фото: ТАСС/YAY

Хакеры не атаковали электронные сервисы столицы, проблем не зафиксировали также в почте и документообороте городских властей, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, информации о кибератаке на электронные системы города не поступало.

Компьютеры подмосковных властей также не стали целью хакеров. Заместитель председателя правительства Московской области Максут Шадаев заявил, что сигналов об атаках на сервера не было.