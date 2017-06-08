Медиагруппа Al Jazeera подверглась масштабной хакерской атаке‍

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Хакеры атаковали системы медиагруппы Al Jazeera, сообщается в микроблоге компании в Twitter. Киберпреступники нацелились на все системы, веб-сайты и аккаунты СМИ в социальных сетях.
Сейчас все системы находятся в рабочем состоянии. Специалисты медиагруппы успешно отразили хакерские атаки.
BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/ZlBBEpTDf6— Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 июня 2017 г.