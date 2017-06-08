Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 21:05

Медиагруппа Al Jazeera подверглась масштабной хакерской атаке‍

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Хакеры атаковали системы медиагруппы Al Jazeera, сообщается в микроблоге компании в Twitter. Киберпреступники нацелились на все системы, веб-сайты и аккаунты СМИ в социальных сетях.

Сейчас все системы находятся в рабочем состоянии. Специалисты медиагруппы успешно отразили хакерские атаки.

хакерская атака жизнь в мире

