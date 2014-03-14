Колонна с гуманитарной помощью отправлена из Москвы в Севастополь

Из Москвы в Севастополь отправилась колонна с гуманитарной помощью

Московские власти отправили в Севастополь гуманитарную помощь. Колонна с грузом проследует по федеральной трассе "Дон" через паромную переправу порт Кавказ-Керчь, сообщает телеканал "Москва 24".

Правительство столицы помогает жителям крымского города не только продовольствием, но и техникой. Колонна из 60 автомобилей доставит в Севастополь медикаменты, оборудование для больниц, компьютеры и технику.

Так, в распоряжение севастопольских властей поступят 20 автобусов и микроавтобусов, 12 машин для уборки дорог, 10 пожарных автомобилей, одна машина "скорой помощи", два строительных подъемника для ремонта мостов, а также 6 грузовиков с гуманитарным грузом в виде медикаментов и продовольствия.

Ветеранам-севастопольцам окажут единовременную материальную помощь.

Сегодня также отправим 10 троллейбусов железнодорожным транспортом. По просьбе севастопольцев мы приступили к комплектованию медицинского оборудования - порядка 500 единиц. По сути, это обеспечит полную модернизацию севастопольского здравоохранения", - заявил Сергей Собянин.