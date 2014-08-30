Грузовик с мороженым ограбили в Москве на 200 тысяч рублей

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Двое неизвестных ограбили в Москве грузовик, перевозивший мороженое, на 200 тысяч рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Как стало известно полиции, на 2-й Рейсовой улице к машине подошли двое неизвестных в масках и, угрожая ножом, пересадили водителя на пассажирское сиденье. После этого грузовик отогнали на парковку, связали шофера и экспедитора и поместили их в кузов.

Грабители отъехали на грузовике от места налета, вскрыли сейф, похитили деньги и сотовые телефоны.