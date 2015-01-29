На юго-востоке столицы с фуры упал контейнер

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На юго-востоке Москвы с грузовика на проезжую часть упал контейнер, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на выезде с улицы Рогожский поселок на улицу Нижегородская. О пострадавших не сообщается.

Добавим, что движение в районе ДТП не затруднено.

Похожий инцидент произошел 14 января на стройплощадке ММДЦ "Москва-Сити" - там рухнул кран. В результате ЧП было затруднено движение на Краснопресненской набережной и ТТК.

В декабре 2014 года на 9-м километре Кутузовского проспекта перевернулся грузовик, водитель погиб.