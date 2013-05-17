В столице начали эвакуировать неправильно припаркованные фуры

В Москве началась эвакуация неправильно припаркованных фур

В Москве началась эвакуация неправильно припаркованных грузовиков внутри районов и на МКАД. Туда им запрещено въезжать до наступления ночи, однако не все дальнобойщики соблюдают правила. Сейчас для водителей грузовиков штраф за въезд в город днем составляет 2 тысячи рублей, а к лету он вырастет до 5 тысяч.

Чтобы убрать с дороги одну фуру, разворачивается настоящая спецоперация: на эвакуацию одной большегрузной машины в среднем уходит 5 часов. Передние колеса фур поднимают, цепляют за эвакуатор и в таком полуподвешенном состоянии тащат на штрафстоянку.

Но даже таким способом удается сдвинуть с места далеко не все грузовики. По словам главы района Бирюлево Западное Виктора Лагавина, современные машины с автоматической коробкой передач и сложной тормозной системой практически невозможно эвакуировать без повреждений, поэтому в таких случаях приходится разыскивать водителей.

Дальнобойщики пережидают дневное время на незаконных стоянках в промзонах или в спальных районах. Некоторые практически живут в своих фурах в городе по несколько дней, чем очень мешают москвичам.

Напомним, о незаконно припаркованных фурах можно сообщить на сайт департамента транспорта. Оттуда информация поступает в префектуры, где организуют рейды по выявлению нарушителей. На сегодня с жалобами в ведомства уже обратились около 170 человек.