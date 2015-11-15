В России начал действовать сбор с тяжелых грузовиков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

15 ноября в России начал действовать сбор с грузовиков массой более 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими вреда трассам.

Правительством определен тариф в 1,53 рубля за километр пути, он будет действовать до 1 марта 2016 года. Затем ставку поднимут до 3,06 рубля за километр.

За неоплаченный проезд водителей будут штрафовать. Санкции пока действуют в Московской области, по всей России их введут с 1 мая 2016 года.

За неуплату проезда физическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим – от 400 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Отметим, что водители большегрузов смогут оплачивать разовые поездки по федеральным трассам без регистрации в платежной системе "Платон", получение бортового счетчика также не является обязательным.

Для оплаты налога водителям необходимо зарегистрироваться в системе учета, но многие уже столкнулись с проблемой – верификация аккаунта занимает до 10 дней. Чтобы стать участником системы, необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо. Подключиться к ней можно на сайте, в центре информационной поддержки или через терминал самообслуживания.

"Для тех, кто на данный момент находится в рейсе или по каким-то причинам не хочет и не может зарегистрироваться в системе, есть возможность оплаты разовой маршрутной карты. Такую карту можно купить в одном из наших терминалов самообслуживания или же на нашем сайте. Ее оформление займет до получаса. При оплате через банк стоит учитывать время, которое может понадобиться на обработку платежа", – сообщили m24.ru в компании-операторе "Платона".