Обезврежена банда, подозреваемая в нападении на водителей большегрузов

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Подмосковные полицейские обезвредили группировку, состоящую из шести жителей республики Азербайджан. По данным следствия, подозреваемые нападали на водителей большегрузного транспорта с целью хищения перевозимого товара.

Установлено, что злоумышленники вынуждали водителя фуры остановиться: совершали незначительное столкновение или жестами показывали на неисправность колеса.

После того, как водитель останавливал свою машину для дальнейшего осмотра, преступники, применяя физическую силу, похищали его вместе с транспортным средством. Затем шофера вывозили в безлюдное место, после чего отпускали.

Как уточняется, весь похищенный товар (в основном, одежда и обувь) преступники реализовывали на рынках Москвы и области.

"При проведении обысков по местам жительства задержанных обнаружено и изъято: три травматических пистолета "Макарыч" со снаряженными магазинами, травматический пистолет "Оса", травматический пистолет "Кедр", нож в чехле кустарного производства с длиной лезвия 20-30 см, 10 патронов калибра 9 мм к пистолету системы "Макаров", гидравлические ножницы, 12 мобильных телефонов, 310 тысяч рублей, часть похищенной продукции", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Общий ущерб от деятельности этнической группировки составил более 17 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".