Не менее семи человек пострадали после грозы в столице и области

После грозы в столице и области пострадали семь человек

Не менее семи человек в Москве и Подмосковье пострадали в результате прошедшей накануне грозы. Об этом ТАСС сообщили источники в медицинских кругах.

В частности, три человека пострадали в Можайском районе и четыре человека – в столице. Состояние пострадавших не вызывает опасений у врачей.

Между тем, как сообщает Агентство "Москва", в регионе после ночной грозы один человек погиб, 17 были госпитализированы. В столице за медицинской помощью обратились девять человек, двое из них пострадали от удара молнии.

В среду вечером в Москве прошла гроза, сопровождавшаяся ливнем, штормовым ветром и в некоторых районах столицы крупным градом.

В результате на северо-востоке города четыре автомобиля были повреждены сорванными штормовым ветром с крыш домов листами железа.