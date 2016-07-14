Фото: Дарья Чибисова

В центре Москвы упавшее во время грозы дерево травмировало мужчину, потерпевший госпитализирован, сообщает ТАСС.

Вечером на столицу обрушилась гроза с проливным дождем, сильным ветром и местами градом. Во время грозы отмечалось усиление ветра с порывами до 17-20 метров в секунду.

"При грозе порывы ветра повалили дерево на Николоямской улице, в результате чего был травмирован прохожий. Потерпевший направлен в больницу для оказания помощи и установления серьезности полученных травм", - сказал собеседник агентства.

По данным оперативных служб, сильный ветер также повалил в Москве несколько десятков деревьев, которые местами упали на припаркованные автомобили. Случаи падения деревьев на машины зафиксированы на юго-западе, западе и северо-западе столицы.

Ранее столичное ГУ МЧС РФ распространило предупреждение о надвигающейся на Москву грозе. В управлении призвали граждан соблюдать личные меры безопасности, не прятаться под деревьями, не пользоваться мобильными телефонами и не парковать машины вблизи рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.