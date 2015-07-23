В центре Москвы около мусорного контейнера нашли гроб

В центре Москвы около мусорного контейнера обнаружен гроб

Жители Малого Головинского переулка в центре Москвы обнаружили во дворе рядом с мусорными контейнерами брошенный кем-то гроб. По их словам, гроб находится там уже третий день, сообщает телеканал "Москва 24".

Жители утверждают, что сначала гроб находился в контейнере, но затем кто-то переместил его на тротуар.

Напомним, в конце прошлого года строители совершили таинственную находку на улице Большая Полянка во время ремонта фундамента старого дома. В подвальном помещении рабочие наткнулись на части человеческих скелетов, в том числе два черепа, и вызвали полицейских.

Кости доставили в морг для проведения экспертизы, которая должна показать, кому они принадлежали.

Отметим, что в прошлом сентябре на Петровском бульваре в центре города также обнаружили человеческие кости. Останки были разбросаны прямо на проезжей части. А в июле при проведении земляных работ в районе дома № 2/1 на Покровке рабочие нашли захоронение.

Кости находились на глубине полметра. Ковш экскаватора повредил скелет, который, вероятно, покоился в гробу. Добавим, что недалеко от места найденного погребения находилась снесенная большевиками церковь Успения XVII века.