01 октября 2013, 14:36

Наука

За неделю ОРВИ и гриппом в Москве заболели почти 70 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю в городе зарегистрировано почти 70 тысяч человек с респираторными заболеваниями. Это на 26,2 процента превосходит показатели недельной давности.

Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве отмечается с начала сентября. Сейчас показатели заболеваемости респираторными инфекциями далеки от эпидемических значений, но количество больных с каждой неделей растет, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Основная масса заболевших - дети, на их долю приходится 63,4 процента случаев, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отмечают, что самым простым способом избежать заболевания является вакцинация. В рамках проводимой иммунизации населения планируется сделать прививки от гриппа более чем 2 миллионам москвичей.

Защитить себя от вирусов с помощью прививки можно в любом лечебном учреждении города, имеющем соответствующую лицензию.

грипп ОРВИ

