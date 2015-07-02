Дочь Владимира Маяковского хочет жить в России

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Живущая в США Единственная дочь поэта Владимира Маяковского Патрисия Томпсон заявила, что хотела бы получить российское гражданство и выучить русский язык, сообщают "Дни.Ру".

Патрисия – дочь одного из крупнейших поэтов прошлого века и русской эмигрантки Елизаветы Зиберт. Она родилась в Нью-Йорке, и ей дали имя Хелен-Патрисия. Однако сейчас женщина предпочитает, чтобы ее называли Еленой Владимировной.

Патрисия пошла по стопам отца и выпустила уже более 20 книг. В следующем году ей исполнится 90 лет, но Томпсон хочет изменить свою жизнь: получить российский паспорт и вспомнить русский язык, на котором немного говорила в детстве.

"Я говорила по-русски до пяти лет. Конечно, и сейчас помню какие-то слова, которые слышала ребенком – "да", "нет", "спасибо", "пожалуйста", "перестань", "нельзя", – отметила Томпсон. – Однако мне бы хотелось по-настоящему вспомнить русский язык, это вернуло бы мне часть моей утраченной внутренней сути. Если бы я с кем-то регулярно общалась на русском, наверное, могла бы снова овладеть языком", – поделилась дочь Маяковского.

Патрисия также добавила, что ей бы хотелось быть ближе к России. "Я уже давно хочу получить российский паспорт. Этот процесс вроде бы начался, но потом, видимо, что-то застопорилось. А мне все же очень бы хотелось иметь гражданство России", – сказала она.

Томпсон узнала о своем настоящем отце только в 9 лет. А история ее появления на свет такова: в 1925 году Маяковский приехал к художнику Давиду Бурлюку в Нью-Йорк, где и познакомился с эмигранткой Элли Джонс (Елизаветой Зиберт). Через год у нее родилась дочь. Бывший муж Элли дал девочке свою фамилию, чтобы ее считали законнорожденной.

Узнав о рождении дочери, Маяковский захотел увидеть ее. В 1928 году он получил визу для поездки в Париж. В это же время Элли с дочерью отправилась на отдых в Ниццу. Туда приехал и Маяковский. Это была его первая и единственная встреча с дочерью.

Поэт застрелился 14 апреля 1930 года. После замужества его дочь взяла фамилию Томпсон, а от двойного имени Хелен-Патрисия оставила только вторую часть.