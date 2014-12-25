Главные культурные события 2014-го по мнению уличных художников и кураторов

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В этом году в столице особое место было отведено уличному искусству. Первая московская биеннале уличного искусства ARTMOSSPHERE, выставка Паши 183 "Наше дело - подвиг!", открытие библиотеки в "Гараже". Стрит-арт художники и кураторы рассказали M24.ru о памятных событиях уходящего года.

Топ-5 совпавших событий

1. "Наше дело - подвиг!"

Фото: M24.ru/Татьяна Уханова

Что: первая персональная выставка работ уличного художника Паши 183 (Павла Пухова) первая персональная выставка работ уличного художника Паши 183 (Павла Пухова) Место: ММСИ, Гоголевский бульвар Время: март-май ФОТОРЕПОРТАЖ





Кирилл Лебедев (КТО): "Первой большой выставки в России Паша удостоился посмертно. Мы делали ее с Полиной Борисовой и, хорошо зная Пашу, старались как могли. На мой взгляд, там была масса недочетов. Но, несмотря на это, ММСИ остался доволен, так как получилась самая популярная за 10 лет выставка в филиале на Гоголевском. Народ шел валом. Широкие массы узнали про Пашу и косвенно про уличное искусство. Также о нем и о том, как делаются подвиги, узнали и музейщики"

Сабина Чагина: "Могу сказать, что это не выставка. Это в первую очередь человек и его история. Талантливый художник и добрый друг. Мы периодически переписывались, обсуждая что можем вместе сделать. За два дня до смерти - по какой-то причине - он прислал мне исходники всех своих работ. Позже я передала их куратору выставки - своей подруге Полине Борисовой, когда были трудности с доступом к его компьютеру. Посещала три раза, и каждый раз хотелось вернуться вновь"

Игорь Поносов: "Для меня, как друга Паши, это событие, пожалуй, самое знаковое. Я знаком со всеми его работами, но прецедент подобной ретроспективы уличного художника в музее, пожалуй, является уникальным для России. Это, определенно, открывает новые перспективы для граффити-направления в искусстве. Да и большое количество посетителей продемонстрировало небывалый интерес как к личности художника, так и к российскому стрит-арту в целом. Сама же выставка была своего рода поводом для светлых воспоминаний о Паше. Хотя, конечно, поводов для этого не нужно"

Дмитрий Аске: "Ретроспективная выставка трагически погибшего уличного художника стала логической точкой в его карьере. Его друзья Кирилл Кто и Полина Борисова сделали все, чтобы экспозиция "Наше дело - подвиг!" максимально отразила личность Паши и многогранность его таланта. Впервые уличное искусство было представлено в московском музее, и сделано это было на высоком уровне"

2. ARTMOSSPHERE ("Артмоссфера")

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Что: первая московская биеннале уличного искусства первая московская биеннале уличного искусства Место: Artplay Время: сентябрь-октябрь ФОТОРЕПОРТАЖ





Сабина Чагина: "Без лишней скромности отмечу, что для меня это лучшее мероприятие уходящего года. Организовывали мы его при поддержке департамента культуры. Около 100 участников со всего мира показали свои работы на основной выставке в Artplay, а также монументальную живопись и паблик-арт в городе. Основная миссия проекта - поддерживать коммуникацию российских и иностранных художников, создать платформу для обмена опытом и совместных проектов, представить уличное искусство, как часть современного искусства"

Кирилл Лебедев (КТО): "Мероприятие было почти полностью сделано Сабиной Чагиной, давней поклонницей и продюсером уличных художников. Биеннале прошла на десятке площадок, с помпой и размахом и, хотя времени поучаствовать у меня не было, а у других авторов были какие то нарекания, в целом это был большой прорыв. Удалось показать массу авторов, десятки из других стран. Мне же особенно памятны ретроспективы Марты Купер – старейшего в мире фотодокументалиста, фиксирующего уличную культуру"

Дмитрий Аске: "Самое масштабное мероприятие в этом году. Куратору Сабине Чагиной и ее команде удалось привезти в Москву огромное количество известных художников и кураторов из разных стран, которые так или иначе причастны к уличному искусству. В том числе в столицу приехала американский фотограф Марта Купер, которая по праву считается культовой личностью в мире граффити: она привезла коллекцию своих снимков и выступила с лекцией"

3. Открытие библиотеки совриска в "Гараже"

Фото: garageccc.com

Что: первая российская публичная библиотека, посвященная современному искусству. Включает более 15 тысяч журналов и книг первая российская публичная библиотека, посвященная современному искусству. Включает более 15 тысяч журналов и книг Место: Музей современного искусства "Гараж" Время: декабрь





Кирилл Лебедев (КТО): "Есть масса разрозненной информации об искусстве. Что-то есть в РГБИ, что-то в Ленинке. Но многие каталоги не переведены и не оцифрованы, какие-то издания по не понятным причинам в библиотеки вообще не попадают. Саша Обухова – идейный вдохновитель и давний архивариус именно современного отечественного искусства. К тому же архивы поменьше влились в ее архив и теперь они в надежных руках и в широком доступе. Было бы чуть больше времени, я бы оттуда не вылезал. Этот архив, на мой взгляд, поважнее большинства выставок "Гаража". Огромное спасибо ей и коллегам."

Игорь Поносов: "В последние время меня очень радует деятельность "Гаража", в частности его совместный с AD MARGINEM издательский проект и программа поддержки молодых российских художников. Важным кульминационным моментом этого года стало открытие первой публичной библиотеки с уникальным архивом литературы по истории и теории современного искусства. Открытие подобного места крайне важно, потому что далеко не все издания можно найти в интернете, а в магазинах все стоит втридорога"

4. "Манифеста"

Фото: casuspacis.ru

Что: европейская биеннале современного искусства европейская биеннале современного искусства Место: Санкт-Петербург, стрит-арт музей Время: июнь-октябрь





Кирилл Лебедев (КТО): "С нею сразу была масса сложностей. Выставка международная и из-за политического климата в России многие художники ее бойкотировали. Однако она прошла, и то уже хорошо. Также важно, что в рамках ее параллельной программы открылся музей Стрит-арта со своим Casus Pacis"

Игорь Поносов: "В Петербурге стоит отметить активность стрит-арт музея, который невозможно воспринимать однозначно. Как минимум из-за того, что уличное искусство эфемерно и музеификации не поддается в принципе. Однако образовательная программа под кураторством Кирилла Шаманова очень важна, так как стрит-арт – тема модная, но зачастую о ней знают лишь понаслышке, через призму проектов Бэнкси, что, для меня лично обидно.

Еще не смотря ни на что, "музей" старается сохранить ту смелость, присущую уличному искусству. Так, в этом году была организована выставка, посвященная отношениям России и Украины. В сегодняшней ситуации это достаточно смело и крайне важно - поднимать неудобные вопросы, особенно при помощи уличного искусства, изначально обладающего яркой протестной составляющей"

5. "Части стен"

Фото: facebook.com/ruartsgallery

Что: выставка, приуроченная к презентации книги "Части стен / Wall Elements" фотографа Алексея Партола выставка, приуроченная к презентации книги "Части стен / Wall Elements" фотографа Алексея Партола Время: октябрь Место: галерея Ruarts





Дмитрий Аске: "Молодой фотограф Алексей Партола представил на суд зрителей книгу, в которую вошли интервью и работы 25 лучших, по мнению автора, российских граффити-художников. В преддверии выхода книги в Москве прошла четырехдневная выставка, на которой были представлены картины участников, созданные специально для данного проекта"

Сабина Чагина: "Очень хороший и продуманный во всех смыслах проект. Выставка по книге Части Стен, которую издал Алексей Партола. В книге интересные интервью с художниками, участниками проекта"

Топ событий Кирилла Лебедева (КТО)

Уличный художник и куратор

"Здорово и вечно"

Фото: grobfilm.ru

Что: фильм, посвященный ранним годам группы "Гражданская оборона" и Егору Летову фильм, посвященный ранним годам группы "Гражданская оборона" и Егору Летову Место: ЦДК, "35 мм" Время: ноябрь





"Сам фильм, может быть, и "не очень" с точки зрения людей, лучше знавших Летова. Но, думаю, поколению нулевых - далекому от пласта сибирского-панка и всего этого шизофренического надрыва - будет полезно ознакомиться. Авось, и сами копать начнут"

"Русский подорожник"

Фото: 2517.ru

Что: альбом рэп-группы "25/17" альбом рэп-группы "25/17" Время: сентябрь





"Я не люблю русский рэп и никогда его особо не любил, хотя на стенах рисую. Познакомился с Бледным и Антом случайно и сперва они мне очень понравились как люди, а потом уже и как музыканты. Полагаю, их прием – альбом-сериал - самая актуальная и доходчивая форма донести до сегодняшнего, хоть немного готового думать и чувствовать зрителя, здоровые идеи. Все микрофильмы достойны особого обсуждения, а уж просмотра – точно"

"Усадьба Джаз"

Фото: M24.ru/Игорь Иванко





Что: музыкальный фестиваль музыкальный фестиваль Место: усадьба Архангельское Время: июнь ФОТОРЕПОРТАЖ





"Фестиваль Марии Семушкиной – очень полезная штука, как и вся остальная ее деятельность, например, благотворительность. В этом году фест стал уже не московским, но всероссийским. Он прошел сразу в четырех городах"

"Хирургия: рождение, любовь, встречи, интересы, желания"

Фото: ekaterina-fondation.ru

Что: выставка работ Михаила Алшибая выставка работ Михаила Алшибая Место: ГЦСИ, фонд культуры "Екатерина" Время: декабрь-февраль





"На выставке представлены работы коллекционера и кардиолога Михаила Алшибая. Кроме собранных Алшибаем работ, там представлены и его произведения. Стоит сходить и посмотреть"

"От ренессанса до концептуализма и далее"



Фото: tretyakovgallery.ru

Что: ретроспектива работ Дмитрия Пригова, одного из основоположников московского концептуализма ретроспектива работ Дмитрия Пригова, одного из основоположников московского концептуализма Место: ГТГ на Крымском валу Время: май-ноябрь





"Пригов – светило русского искусства. Я вырос на его стихах и мне было очень приятно открыть его еще и как замечательного рисовальщика"

Дом Мельникова

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что: открытие дома архитектора Мельникова для посетителей открытие дома архитектора Мельникова для посетителей Место: Кривоарбатский переулок, дом 10 Время: декабрь ФОТОРЕПОРТАЖ





"ЗАРЯ"



Фото: Илья Табаченко

Что: Центр современного искусства Центр современного искусства Место: Владивосток





"Во Владивостоке открылся самый крутой и навороченный – с точки зрения дизайна, потенциала и формирующейся сейчас команды – российский арт-центр. Сделал его Мечетин, тамошний олигарх. Выставки, которые проходят сейчас и резиденция – дело рискованное. Не уверен, но надеюсь, организаторам это не скоро надоест и ни они, ни зрители не будут разочарованы"

PERMM

Фото: facebook.com/permm.museum

Что: "Пермская перестановка" - закрытие музея PERMM "Пермская перестановка" - закрытие музея PERMM Место: Пермь





"В последние 10 лет масса музеев галерей и арт-центров открывались именно уличным искусством. Оно зрелищное и яркое, часто более привлекательное, нежели совриск. В Перми же получилось наоборот. В 2009, благодаря Сергею Гордееву, Марату Гельману и Чиркунову открылся музей современного искусства. Вместе с ним в течение четырех лет происходила так называемая "Пермская культурная революция". Народу постепенно прививали культуру. Театральные постановки, фестиваль "Белые ночи", автобусные остановки от Артемия Лебедева, масштабная программа Паблик-арт и прочее и прочее.

Кончилось все тем, что из-за смены властей искусству указали на дверь под улюлюкание гопников-бюрократов. PERMM закрывался выставкой уличных художников, тут Наиля Аллахвердиева - куратор последней выставки - попала в точку. Стрит-арт – то немногое в искусстве, что в музеях не нуждается и эта парадоксальная ситуация и сделала схлопывание культурных программ угарной пермской пятилетки не такой унылой"

Фото: Виталий Кирютин

Топ событий Игоря Поносова

художник, автор серии книг об уличном искусстве Objects, активист движения "Партизанинг"

"В гостях у Родченко и Степановой"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Что: выставка работ мастеров русского авангарда 1910-х – 1920-х годов выставка работ мастеров русского авангарда 1910-х – 1920-х годов Место: ГМИИ имени Пушкина Время: ноябрь 2014 – март 2015 ФОТОРЕПОРТАЖ





"Русский авангард нынче моден как никогда, и в Москве одна за другой проходят выставки, посвященные разным этапам его становления. Мне, правда, хотелось бы узнать больше о не визуальных, а более жизненных и повседневных вещах, которые зачастую упускаются из виду. Однако эта выставка, по сути являющаяся реконструкцией мастерской Родченко и Степановой, на примере двух выдающихся личностей старается не просто раскрыть дух того времени, но и показать пересечение различных областей начала XX века: от абстракции до биомеханики"

ART.doc

Фото: cdkino.ru

Что: фестиваль фильмов об искусстве фестиваль фильмов об искусстве Место: Центр документального кино Время: июль-август





"В 2014-м часто радовала кинопрограмма ЦДК. Было много различных документальных фильмов, причем довольно-таки смелых, из-за которых, конечно, они периодически натыкались и на скандалы. Но больше всего хотелось бы отметить конкретный кинофестиваль – ART.DOC. Он был посвящен фильмам о культурной и художественной жизни России 1980-х - 1990-х годов"

"Перформанс в России: картография истории"

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Что: первая крупная выставка-исследование столетней истории перформанса в России первая крупная выставка-исследование столетней истории перформанса в России Место: Музей современного искусства "Гараж" Время: ноябрь ФОТОРЕПОРТАЖ





"Хорошую ретроспективу перформанса в России представил "Гараж": начиная с ранних футуристических экспериментов и заканчивая радикальными акционистскими практиками современности. Мне, как любителю все систематизировать и подытоживать, кажется, что подобных выставок/исследований по теме российского искусства крайне не хватает. В последние пару лет эти мои потребности стали понемногу удовлетворяться"

"Реконструкция 2"



Фото: M24.ru

Что: выставка-ретроспектива самых главных событий российской арт-сцены с 1995 по 2000 год выставка-ретроспектива самых главных событий российской арт-сцены с 1995 по 2000 год Место: Фонд "Екатерина" Время: январь-март ФОТОРЕПОРТАЖ





"Из серьезных ретроспектив и исследований мне запомнилась выставка "Реконструкция 2" под чутким кураторством Елены Селиной. В 2013 году она представила первую часть своего большого исследования, посвященного формированию арт-среды и ключевым проектам 1990-х. Этот же год закончился продолжением выставки с реконструкцией наиболее знаковых объектов, инсталляций и изданием двухтомной энциклопедии искусства постперестроечного периода"

"Что этим хотел сказать художник?"

Фото: mmoma.ru

Что: первая полная ретроспектива работ Юрия Альберта, одного из самых ярких представителей московского концептуального круга 1970–1980-х годов первая полная ретроспектива работ Юрия Альберта, одного из самых ярких представителей московского концептуального круга 1970–1980-х годов Место: ММСИ Время: ноябрь - январь





"Юрий Альберт - один из моих любимых художников-концептуалистов. В этом проекте он выступает дуэтом с известным критиком, искусствоведом и куратором Екатериной Деготь. Вместе они выработали идеальную концепцию выставки, которая предполагала постоянную трансформацию экспозиции. Там представлялись то исключительно тексты, рассчитанные на теоретиков и искусствоведов, то объекты, понятные обычным посетителям музея. Уникальный и редкий случай, но я побывал на выставке целых два раза, чтобы посмотреть все трансформации, задуманные авторами выставки"

Топ событий Дмитрия Аске

художник, сооснователь журнала и марки одежды CODE RED

"Урбанизм: город в моем сознании"

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

Что: выставка стрит-арта и граффити, отслеживающая их становление и развитие с 1990-х годов и до наших дней выставка стрит-арта и граффити, отслеживающая их становление и развитие с 1990-х годов и до наших дней Место: Музей Москвы Время: май-июнь ФОТОРЕПОРТАЖ





"Хорошая попытка представить широкой публике собрание качественных галерейных работ российских художников, которые начали свою творческую карьеру в начале 2000-х с граффити. Кураторы выставки, братья Кахадо, в качестве гостя пригласили Нильса Мельмана, одного из пионеров европейского граффити. Также он изобретатель стиля "каллиграффити", ставшего особо популярным в последнее время"

"Долгое завтра"

Фото: winzavod.ru

Что: выставка о технологиях будущего, новых открытиях и прогрессе выставка о технологиях будущего, новых открытиях и прогрессе Место: галерея Pechersky на "Винзаводе" Время: сентябрь





"Мы с Алексеем Лукой начали планировать выставку еще в прошлом году. В итоге, при поддержке Сабины Чагиной нам удалось провести полноценную экспозицию своих новых работ. Именно эта выставка стала для меня лично одним из главных событий года"

Faces&Laces

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Что: выставочный проект, посвященный актуальной уличной моде, субкультурам, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству выставочный проект, посвященный актуальной уличной моде, субкультурам, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству Время: август Место: парк Горького ФОТОРЕПОРТАЖ





"Масштабный смотр достижений иностранных и российских марок одежды, магазинов и мастерских прошел в столице в восьмой раз. К сожалению, в этом году организаторам не удалось провести отдельную художественную часть, но в рамках основной площадки в парке Горького как всегда были представлены работы отечественных граффити-райтеров и уличных художников"

"Дуализм"



Фото: melspace.ru

Что: выставка выставка Время: май Место: пространство "Мел" на "Красном Октябре"





"Дуализм" - это небольшая экспозиция моих друзей, талантливых граффити-художников Петра Петро и Ильи Слэка. На выставку можно было попасть и в "Ночь в музее".

"Формат Один"



Фото: facebook.com/formatodin

Что: выставка 26 молодых художников, исследовавших тему перемен во всех ее аспектах выставка 26 молодых художников, исследовавших тему перемен во всех ее аспектах Время: март Место: Artplay





"Групповая выставка работ московских граффити-художников была примечательна тем, что ее на собственные средства организовал куратор Эльчин Али-заде. Он давно находится внутри старой граффити-тусовки и поддерживает художников из любви к искусству: все деньги с продаж работ шли напрямую авторам"

"Вася Run"



Что: спектакль-перформанс, практика взаимодействия и эксперимент по работе с текстом, телом и осознанностью спектакль-перформанс, практика взаимодействия и эксперимент по работе с текстом, телом и осознанностью Место: ММСИ Время: май





"Группа анонимных авторов из среды современного искусства собрала несколько молодых людей, вместе с которыми был создан экспериментальный спектакль, основанный на реальной истории о том, как российские граффити-райтеры попали в парижскую тюрьму. Сюжет послужил каймой, использовав которую, авторы попытались продемонстрировать зрителям, как человек может духовно вырасти, попав в экстремальную ситуацию. В рамках так называемой "уличной культуры" спектакль смотрелся весьма неожиданно"

"Футура. Изгиб времени"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Что: первая выставка легендарного нью-йоркского художника ФУТУРА (FUTURA, Леонард МакГурр) первая выставка легендарного нью-йоркского художника ФУТУРА (FUTURA, Леонард МакГурр) Место: Музей архитектуры имени Щусева Время: октябрь-ноябрь ФОТОРЕПОРТАЖ





"Леонард МакГурр, также известный как Футура - один из легендарных нью-йоркских райтеров, который прославился как граффити-художник еще в середине 1980-х. Он является другом художников Жана-Мишеля Баския и Кита Харинга. Несмотря на то, что статус Футуры зачастую привлекает людей больше, чем его абстрактные работы, для Москвы его приезд и персональная выставка стали важным событием"

Топ событий 1. Выставка Эрика Булатова "Живу Вижу" 1. Выставка Эрика Булатова "Живу Вижу" 2. Выставка Наталии Гончаровой "Между востоком и западом" в Третьяковской галерее 3. Выставка Пита Мондриана в Третьяковской галерее 4. Выступление Mulatu Astatke на Пикнике Афиши 5. Фильм Style Wars 2 "Эти события нет смысла комментировать) Их нужно слушать и смотреть"

Сабина Чагина куратор проектов уличного искусства и граффити, создатель галереи Street Kit



Дмитрий Кокоулин