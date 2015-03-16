Иллюстрации к книгам Прилепина и Водолазкина появятся на стенах домов

Фото: ТАСС

На стенах столичных домов появятся десять иллюстраций к текстам современных российских писателей. Рисунки сделают в преддверии фестиваля литературы и паблик-арта "Город в словах", который пройдет в рамках "Библионочи".

Городские художники создадут иллюстрации к произведениям Захара Прилепина, Наринэ Абгарян, Евгения Водолазкина, Марины Степновой и других авторов. Отбор работ будет проходить в соответствии с конкурсной программой.

К участие приглашены профессиональные художники, например, Павел Копаев (Россия), Jim Avignon (Германия), Stipan Tadich (Хорватия), а также начинающие иллюстраторы.

Каждую графическую работу планируется снабжать QR-кодом со ссылкой на литературное произведение, которая она иллюстрирует, а также с адресом ближайшей библиотеки, где можно получить книгу.

"В итоге в не самых привлекательных для туристов уголках столицы появятся новые достопримечательности, к которым будут разработаны экскурсионные маршруты и аудиогиды", - сообщает пресс-служба "Библионочи".

Кульминация фестиваля пройдет в "Библионочь", 24 апреля. Для горожан будет разработан библиоквест. Его маршрут включит все 10 арт-объектов и завершится в одной из библиотек Москвы серией лекций, театральных

перформансов и художественных мастер-классов.

Художники могут прислать эскизы до 1 апреля на сайт проекта www.gorodvslovah.ru. Здесь же горожане будут голосовать за картины. На данный момент на сайте всего две работы.

Арт-объекты появятся на стенах следующих домов: Багратионовский проезд, дом 8 1-й Красногвардейский проезд, дом 20 1-й Красногвардейский проезд, дом 6 Красногвардейский бульвар, дом 1 Нижняя Масловка, дом 19 Новая Башиловка, дом 3 Антонова-Овсеенко, дом 18

Добавим, ранее на торцах домов появились портреты известных деятелей литературы, театра, кино и архитектуры. Среди первых работ были портреты режиссера Сергея Эйзенштейна в Ватином переулке, недалеко от Котельнической набережной, а также композитора Александра Скрябина рядом с Павелецким вокзалом.Также были размещены портреты поэтессы Анны Ахматовой на улице Гиляровского, композитора Игоря Стравинского на Большой Полянке, режиссера Константина Станиславского на Земляном Валу и архитектора Ивана Леонидова у метро "Новослободская".