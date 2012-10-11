Власти Москвы учтут мнение неформалов при изменении закона о молодежи

Фото: Москва 24

Власти столицы привлекут участников неформальных молодежных организаций к подготовке новой редакции московского закона "О молодежи".

"Мы сейчас начинаем обсуждать с различными категориями москвичей, молодежными организациями, а также экспертным сообществом новую редакцию закона "О молодежи". Интересы молодежных движений, в том числе неформальных художников, у которых есть своей способ мышления и свои требования к городу, будут учтены", - заявил замглавы столичного департамента семейной и молодежной политики Владимир Филиппов.

Как сообщает "Интерфакс", чиновник рассказал об этом на пресс-конференции в честь Первого фестиваля городского искусства MOST (Moscow Street Art Festival). Официально фестиваль открылся 5 августа, однако еще в июне 2012 года в рамках мероприятий был объявлен конкурс граффити.

На конкурс было подано 84 заявки, средний возраст участников - 24 года. Жюри, в которое вошли представители властей Москвы, отобрало 20 эскизов граффити. По разрешению властей работы были нарисованы в августе-сентябре на разных площадках города: мостах, вентиляционных киосках, заборах, фасадах зданий и во дворах.

"Мы меняем риторику, стиль общения с молодежными социальными группами. То, что ребята-граффитчики доверяют правительству Москвы и с нами сотрудничают, для нас очень важно", - подчеркнул Владимир Филиппов.

Народный художник России Салават Щербаков отметил, что стрит-арт "имеет смысл обсуждать и направлять, так как он является абсолютно стихийной творческой инициативой неформальных молодежных групп". Он добавил, что "нужно найти правильный, деликатный путь, чтобы с одной стороны не убить творческий порыв, а с другой - не выпустить, образно говоря, Франкенштейна, как это часто происходит в Европе. Чтобы инициатива, воплощенная на этом фестивале, жила и развивалась".

Официальное закрытие фестиваля MOST состоится 14 октября на площадке клуба PRAVDA (улица Правды, дом 24, строение 3).