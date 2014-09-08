Выставка "фотограффити" Екатерины Рождественской открылась на Рижском вокзале

"Афиша": В столице открылась фотовыставка Екатерины Рождественской

В арт-центре Vauxhall, расположенном в здании Рижского вокзала открылась выставка фотографа Екатерины Рождественской "Люди, чьих фамилий я не знаю". В экспозицию включены снимки граффити, созданные безвестными мастерами.

Фотограф попыталась увековечить авторов уличного искусства из разных уголков мира, сообщает телеканал "Москва 24".

"Я очень надеюсь на то, что мои фотографии передадут дух и настроения рафтеров – мастеров граффити, живущих в разных уголках нашей маленькой планеты, и создающих настоящие шедевры, но не очень долговечные шедевры. Поэтому попытаюсь продлить их жизнь с помощью фотографии", - отметила Екатерина Рождественская.

Выставка будет работать до 5 октября. Вход – 250 рублей.