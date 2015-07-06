"Арт-продленка" появится в Новогиреево

Фото: ТАСС/ Дмитрий Беркут
С 9 июля на базе культурного центра "МосАРТ" в Новогиреево заработает творческий проект "Арт-продленка". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
Проект продлится до 5 сентября. За это время каждые две недели все желающие смогут принять участие в преобразовании внешнего вида "МосАРТа" с использованием современных техник. Работы будут проводиться под руководством опытных дизайнеров и художников.
"Арт-продленка" будет состоять из пяти акций. Посетители будут изучать современные художественные техники и применять полученные знания на практике. Это граффити, пиксель-арт, фристайл-графика и многое другое.
По словам руководителя "МосАРТа" Дарьи Ведищевой, цель проекта – вовлечение жителей района в жизнь культурного центра и организация творческого процесса изменения городской среды.
Время открытия: 19.30
Место: Культурный центр "МосАРТ"
Бесплатно