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Здравоохранение

31 июля 2012, 17:38

Москва потратит на закупку вакцины против гриппа 45 млн рублей

госзакупки здравоохранение болезни бюджет департамент здравоохранения Москвы

ИТАР-ТАСС

Московские власти намерены потратить на закупку вакцины против гриппа почти 45 миллионов рублей. Таким образом, в новом сезоне 2012-2013 годов планируется приобретение 170 тысяч дополнительных к федеральным доз лекарства для взрослых и детей, пишут "Известия".

Как уточняется в статье, это на 30 тысяч доз меньше, чем было закуплено в прошлом году, притом что население города с учетом присоединенных 1 июля территорий выросло до 12,6 миллионов человек.

Специалисты полагают, что чиновники попросту учли "пожелания" москвичей, которые с каждым годом все чаще стали отказываться от вакцинации.

При слабом иммунитете прививки против гриппа могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем или даже летального исхода, считают некоторые медики. Другие говорят о выборочной вакцинации населения, например, медслужащих и работников, занятых в сельском хозяйстве.

В прошлом году Москва закупила 200 тысяч доз вакцины от гриппа, которые дополнили 2 млн доз, полученных за счет федерального бюджета.

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