Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Жизнь в мире

28 марта 2013, 10:58

Мемориальную доску поэту Андрею Вознесенскому установят в Москве

госзакупки Андрей Вознесенский жизнь в мире Котельническая набережная

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культуры Москвы объявил открытый конкурс на выполнение работ по отливу в бронзе и установке мемориальной доски с барельефом русскому поэту Андрею Вознесенскому. Памятный знак до 31 августа 2013 года появится в доме 1/15 на Котельнической набережной, где жил литератор.

Начальная цена контракта составляет 1,8 миллионов рублей. С условиями тендера можно ознакомиться на сайте госзакупок.

Андрей Вознесенский скончался в 2010 году. 12 мая 2013 года одному из самых известных поэтов-шестидесятников могло бы исполниться 80 лет. Первые стихотворения Вознесенского были опубликованы в 1958 году. Дебютный сборник автора "Мозаика", изданный во Владимире, подвергся резкой критике властей. Стихи Андрея Николаевича стали основой для многих популярных песен, в числе которых знаменитая "Миллион алых роз".

Добавим, что к юбилею поэта в столице учредили фонд и литературную премию имени Андрея Вознесенского.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать