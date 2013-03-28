Мемориальную доску поэту Андрею Вознесенскому установят в Москве

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Департамент культуры Москвы объявил открытый конкурс на выполнение работ по отливу в бронзе и установке мемориальной доски с барельефом русскому поэту Андрею Вознесенскому. Памятный знак до 31 августа 2013 года появится в доме 1/15 на Котельнической набережной, где жил литератор.

Начальная цена контракта составляет 1,8 миллионов рублей. С условиями тендера можно ознакомиться на сайте госзакупок.

Андрей Вознесенский скончался в 2010 году. 12 мая 2013 года одному из самых известных поэтов-шестидесятников могло бы исполниться 80 лет. Первые стихотворения Вознесенского были опубликованы в 1958 году. Дебютный сборник автора "Мозаика", изданный во Владимире, подвергся резкой критике властей. Стихи Андрея Николаевича стали основой для многих популярных песен, в числе которых знаменитая "Миллион алых роз".

Добавим, что к юбилею поэта в столице учредили фонд и литературную премию имени Андрея Вознесенского.