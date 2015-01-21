Парк Горького выделит около 24 миллионов рублей на оплату работы пунктов проката

Фото:M24.ru

Парк Горького готов выделить до 24, 08 миллиона рублей на оплату работы пунктов проката велосипедов, веломобилей и роликовых коньков, сообщается на сайте госзакупок.

Всего с 15 апреля по 30 сентября в парке появится не менее 350 велосипедов, 51 веломобиля, 104 самокатов, 550 пар роликовых коньков, 11 велотрансформеров, 268 комплектов защиты и 70 водных велосипедов для лодочных станций "Голицынская" и "Пионерская".

Пункты проката расположатся в партере парка, в Нескучном саду, на Воробьевской и Андреевской набережных в границах заповедника "Воробьевы Горы". Прокаты будут работать с 15 апреля по 30 сентября 2015 года.

Ранее M24.ru сообщало, что весной в парке высадят 1,5 тысячи незабудок и 116 тысяч фиалок. Кроме фиалок и незабудок, в парке Горького будет высажена бегония, канна пурпурнолистная, канна зеленолистная, алиссум морской, ирезине линдена и другие цветы.

О том, что парк Горького планирует закупить закупить рассаду этих растений, говорится в документации, размещенной на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 27 января 2015 года. Дата проведения электронного аукциона назначена на 3 февраля 2015 года. На цветочную рассаду власти Москвы могут потратить до 8,7 миллиона рублей.