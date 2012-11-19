На содержание храма Христа Спасителя за год потратят 20 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве объявлен открытый аукцион на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту объектов озеленения и цветочному оформлению на территории храма Христа Спасителя в течение 2013 года. Соответствующий заказ опубликован на сайте Госзакупок.

Участники аукциона должны предоставить проект в электронной форме. Начальная, максимальная цена контракта – 20,6 миллиона рублей.

Согласно графику выполнения работ, с 1 марта по 15 мая победитель аукциона должен посадить летники и осуществить весеннее оформление территорий.

С 17 мая по 25 июня – летнее оформление, 25 сентября – высадка луковичных. С сентября по октябрь – декорирование щепой.