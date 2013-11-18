Два корпуса Исторического музея будут реконструированы

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственный исторический музей объявил конкурс на проект реконструкции двух корпусов, принадлежащих музею и расположенных по адресу ул. Никольская, дом 5/1.

Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок. Подать заявки можно до 16 декабря. На все работы, проведенные подрядчиком, ГИМ готов потратить почти 53 миллиона рублей.

Сейчас в здании, которое подлежит реконструкции, находится администрация музея. Ранее эти корпуса принадлежали столичному Монетному двору.

Старое здание было построено в XVII веке и представляло образец московского барокко, а новое, загородившее прежний особняк, было возведено в 1732-1740 годах архитектором Петром Гейденом. Во время работы Монетного двора здесь чеканили копейки дореволюционного образца.