Чиновники не смогут покупать предметы роскоши за бюджетные средства

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Власти столицы создали систему, которая не допускает приобретения предметов роскоши в качестве госзакупок, передает Агентство "Москва".

По словам начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, бороться с закупками предметов роскоши начали в 2014 году. Однако тогда эта проблема не носила массового характера.

"В 2016 году мы эту работу будем продолжать, тренд на повышение эффективности закупочной деятельности остается. Заказчики прекрасно понимают, что ничего лишнего за бюджетные деньги они закупать не смогут, поскольку в городе выстроена серьезная система контроля, которая не дает любой необоснованной или избыточной закупке "проскочить", даже до объявления торгов", – отметил Евгений Данчиков.

Чиновник напомнил, согласование госзакупок на сумму от 3 миллионов рублей происходит на заседаниях Межведомственной рабочей группы, в которую входят Главное контрольное управление, департаменты финансов, экономической политики и развития города, а также департамент по конкурентной политике.

Рабочая группа, в свою очередь, должна выявить, насколько обоснована та или иная потребность заказчика, а также определить корректность максимальной стоимости товара и условий закупки. Крупные закупки будут контролироваться лично столичным мэром.

Напомним, благодаря контролю госзакупок на разных этапах их осуществления, в прошлом году Москва сэкономила порядка 170 миллиардов рублей.