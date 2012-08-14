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Политика

14 августа 2012, 19:15

Городскую усадьбу Сумарокова в центре Москвы отреставрируют

госзакупки реставрация усадьбы Сумарокова власть

ИТАР-ТАСС

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на проведение ремонта и реставрации городской усадьбы Н.А. Сумарокова-Н.А. Тюляевой в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

Максимальная цена госконтракта составляет более 176 миллионов рублей. Победителю конкурса предстоит провести реставрацию интерьеров, реконструировать внутренние инженерные сети, усилить перекрытия, простенки и стены, построить входные площадки, лестницы и пандусы, а также благоустроить территорию усадьбы.

На выполнение работ отводится год со дня заключения госконтракта. Заявки на конкурс принимаются до 11 сентября. Итоги планируется подвести 18 сентября 2012 года.

Ансамбль усадьбы Сумарокова включает доходный дом архитектора Воскресенского 1900 года постройки, флигель и ограду конца XIX века. Усадьба построена проекту архитекторов В.Я. Яковлева, С.А. Карина и С.Ф. Воскресенского. В 1793 году здание перестраивалось по проекту В.П. Стасова. Ансамбль является объектом культурного наследия регионального значения.

Усадьба находится по адресу: улица Забелина, дом 3.

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