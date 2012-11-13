Минздравсоцразвития завысил цену на госзакупки в два раза

Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральная прокуратура России выявила нарушения в аукционе, проведенном Министерством здравоохранения и социального развития России. По сообщению пресс-службы ведомства, министерство завысило цену при размещении контракта в два раза.

18 августа 2011 года Минздравсоцразвития России разместило на портале госзакупок извещение об открытых торгах. Победитель аукциона получил контракт на выполнение работ по разработке и производству агитационных материалов в рамках профилактики СПИДа в России.

Максимальная цена контракта составляла 30 миллионов рублей. К участию в конкурсе были допущения три компании, предложившие выполнить работы за 21,5 миллиона рублей, 7,4 миллиона рублей и 22 миллиона рублей.

В результате выиграла организация, предложившая выполнить работу за 21,5 миллиона рублей, что превышало предложение другого участника конкурса более чем в 2 раза.

Генпрокуратура направила материалы дела в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.