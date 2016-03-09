Минобороны России возьмет на вооружение пять боевых дельфинов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Министерство обороны РФ закупит пять дельфинов-афалин для военных нужд. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале госзакупок.
Общая сумма контракта составляет 1,75 миллиона рублей – по 350 тысяч рублей за особь. Поставить животных по условиям контракта должны до 1 августа.
Отметим, в 1965 году на побережье Черного моря был создан научно-исследовательский центр, который работал в Казачьей бухте в Крыму. В начале 90-х обучение дельфинов для военных целей прекратили.
Весной 2014 года в СМИ появились сообщения, что ВМФ России планирует взять на службу крымских боевых дельфинов. Однако в Минобороны РФ тогда опровергли слухи об этом.
В России черноморская афалина занесена в Красную книгу. Ее промысел запрещен, за исключением отлова нескольких голов каждый год для дельфинариев и океанариумов.