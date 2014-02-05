Дегтев: Портал поставщиков может стать альтернативой "Яндекс. Маркету"

Фото: ИТАР-ТАСС

Портал поставщиков, предназначенный для размещения госзаказов по закупкам стоимостью до 400 тысяч рублей, должен стать альтернативой "Яндекс. Маркету", заявил на пресс-конференции руководитель департамента по конкурентной политике столицы Геннадий Дегтев.

"В "Яндекс. Маркете" совершаются личные сделки, а мы позиционируем себя как ресурс, на котором есть предложения от бюджета. Пользователь видит закупку малого объема, которую он совершил, но тут же есть информация по всем городским закупкам", - подчеркнул он.

Отметим, что портал поставщиков начал работу 1 ноября 2013 года. За это время заказчики города заключили более 200 тыс. договоров общей стоимостью 13,1 млрд рублей. На данный момент на сайте зарегистрировалось 13,9 тысяч поставщиков, более 50% составляют представители малого бизнеса.

Напомним, с помощью ресурса можно осуществлять закупки стоимостью до 400 тысяч рублей у единственного поставщика. А с 1 января 2014 года в столице изменился механизм взаимодействия в сфере государственных закупок.

Теперь власти смогут формировать экспертное сообщество, привлекать жителей и депутатов к приемке работ, а также совершенствовать информационную систему путем создания типовых критериев оценки.