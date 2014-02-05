В Москве подведут итоги 2013 года по госзаказу

Фото: ИТАР-ТАСС

5 февраля в пресс-центре газеты "Московский комсомолец" состоится пресс-конференция руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева на тему: "Госзаказ Москвы: итоги 2013 года". Онлайн трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Он расскажет журналистам о прозрачности госзакупок в столице, об эффективности механизма расходования бюджетных средств, доступности госзакупок для малого бизнеса, а также о том, что нового появилось в процедуре размещения госзаказа и можно ли стать участником торгов, не выходя из офиса.

Начало трансляции в 12:00.