В Строгине упростили процесс оформления наследства

Фото: m24.ru/Иванко Юлия

В Строгино стало проще оформлять документы на наследство благодаря новому проекту, запущенному на базе местного центра госуслуг, сообщает пресс-служба центра.

Теперь заявитель может получить необходимые бумаги одновременно. Для этого достаточно обратиться один раз за услугой по оформлению наследства и через 14 дней прийти за готовым пакетом документов от БТИ, Кадастровой палаты, Росреестра, ДГИ.

Ранее для вступления в права наследства требовалось каждый документ оформлять отдельно в разных окнах и за каждой бумагой приходить отдельно.

А в центре госуслуг Покровское-Стрешнево запущен проект, который позволяет одним пакетом оформить документы на новорожденного. В этот пакет входят: свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства, оформление регистрации новорожденного по месту жительства, полис медицинского страхования, СНИЛС, загранпаспорт на 5 лет и материнский капитал (при необходимости). Этой услугой уже воспользовались порядка 300 семей. В будущем предполагается запустить этот проект в центрах госуслуг каждого округа.

Всего в Москве работают 104 центра госуслуг. Они открыты для посетителей с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Отметим, что столичные МФЦ постепенно переходят на работу под новым брендом – "Мои документы". Фирменный стиль офисов включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Число услуг в электронном виде в столичных центрах "Мои документы" увеличилось до 16. В 20 центрах появились помощники, которые научат пользоваться электронными услугами.

Первоначально в 10 центрах посетители могли в электронном виде узнать о наличии задолженностей, штрафов, о положении на рынке труда, получить архивные справки о трудовом стаже, о награждениях государственными наградами, о заработной плате, оформить охотничий билет или парковочное разрешение.

Сейчас к уже переведенным в электронный вид услугам добавились услуги департамента социальной защиты населения.