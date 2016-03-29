В Москве создадут десять флагманских центров "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сеть флагманских центров "Мои документы", которые будут предоставлять расширенный перечень услуг, создадут на крупных транспортных узлах, сообщает Агентство "Москва".

"Запускаем дополнительную программу создания флагманских МФЦ, которые будут размещены в каждом округе на крупных транспортных узлах. Они будут иметь дополнительные услуги, расширенный перечень и дополнительные сервисы, которые удобны для жителей", – сказала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.

В центрах можно будет подать налоговую декларацию, оформить ИНН, получить налоговый вычет, а также удостоверение на право управления самоходными машинами и другими видами техники.

В зонах дополнительного сервиса гражданам предоставят услуги нотариуса и юриста. Также там будут находиться отделения банков, мини-кафе, коворкинг-зона для лекций, семинаров, встреч с жителями, внеклассных уроков и мастер-классов.

Как ранее сообщало m24.ru, планируется открыть десять базовых центров.

На сегодняшний день в столице работают 122 центра "Мои документы", еще пять откроют до конца года. Таким образом, сеть районного уровня будет сформирована.

С 1 июля 2016 года в центрах госуслуг можно будет получить свидетельства о рождении, смерти и установлении отцовства. А к концу года власти планируют перевести оформление пенсии в работу МФЦ.

В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

Центры работают по удобному графику с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без обеда и выходных. Воспользоваться услугами могут все москвичи без привязки к месту прописки.