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29 января 2015, 13:22

Увеличилось количество услуг в мобильных офисах МФЦ в Новой Москве

госуслуги Новая Москва многофункциональные центры мобильные МФЦ

Фото: M24.ru

Количество услуг, которые жители Новой Москвы могут получить в мобильных МФЦ, увеличилось. Если прежде специалисты оказывали 23 услуги 13 органов власти, то сейчас речь идет о 27 услугах 16 органов власти.

"В частности, у жителей Новой Москвы появилась возможность получить информацию о состоянии на рынке труда, справку о наличии или отсутствии судимости", - сообщили в ГБУ МФЦ Москвы.

Добавим, что в феврале состоится 44 выезда мобильных офисов госуслуг в населенные пункты Троицкого, Новомосковского округов, а также Молжаниновский район Москвы.

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Ранее сообщалось, что во всех столичных центрах госуслуг на стендах появились графики средней загрузки по дням недели и часам. Это сделано для удобства посетителей, чтобы они могли выбрать удобные день и время для визита в центр госуслуг.

Специально для этого была собрана статистика посещения МФЦ: определены часы пик и периоды, когда центры наименее загружены.

Также во всех МФЦ появился "Московский стандарт госуслуг". Отныне работники МФЦ будут руководствоваться принципом "Клиент всегда прав", который является краеугольным камнем коммерческих компаний. Всего в тексте "Московского стандарта услуг" насчитывается восемь пунктов.

Ранее "Московский стандарт госуслуг" утвердил Сергей Собянин.

Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с мэром Москвы.

Какие новые услуги предоставляют МФЦ Москвы

Всего в Москве работают 100 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

В 54 офисах госуслуг москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт всего за две недели. В 2015 году число МФЦ в Москве должно возрасти до 109.

Напомним, постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков и корпоративной одежды сотрудников.

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