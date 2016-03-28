Центр госуслуг в Обручевском начал оформлять пенсию

Оформить страховую пенсию стало возможно в центре "Мои документы" в районе Обручевский, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы. Новая услуга появилась в рамках совместного проекта с Пенсионным фондом.

В центре госуслуг принимают заявления об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Также здесь можно подать заявление об установлении и выплате дополнительного соцобеспечения членам экипажей судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников угольной промышленности.

Пока сервис тестируется только в одном центре госуслуг – в Обручевском районе. Если этот он окажется востребованным, то его планируется распространить и на другие центры.

Напомним, сегодня в Москве работают 122 центра госуслуг. Здесь можно оформить "одним пакетом" документы при смене фамилии и при вступлении в наследство, а в 30 центрах специалисты помогут за один визит оформить документы на новорожденного. В 96 центрах можно записаться заранее на удобное время и оформить биометрический загранпаспорт.

Центры работают по удобному графику с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без обеда и выходных