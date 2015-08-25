Популярность столичных центров госуслуг за год увеличилась в два раза

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Количество ежедневных обращений в столичные центры госуслуг "Мои документы" за год увеличилось на 40 процентов – с 50 тысяч до 70 тысяч, сообщила директор ГБУ "Многофункциональные центры предоставления госуслуг Москвы" Елена Громова.

"Ежедневно в столичные центры "Мои документы", чтобы получить более 150 государственных услуг и свыше 200 документов от 24 ведомств, обращаются более 70 тысяч человек, тогда как год назад посетителей в день было около 50 тысяч. Ежемесячный показатель соответственно вырос с 1 миллиона до 1,6 миллиона, а количество окон приема увеличилось до 5 тысяч", – цитирует Громову корреспондент m24.ru.

По словам Громовой, сейчас более положенных 15 минут в очереди для получения услуг ожидают только четыре посетителя из 100, к универсальным сотрудникам центров больше положенного времени ждет один из 150 посетителей.

"Среднее время ожидания по сети составляет три минуты. Это не только наш внутренний рекорд. Согласно недавно проведенному исследованию компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва лидирует в мире по этому показателю", – пояснила директор ГБУ МФЦ Москвы.

"Большая Москва": Электронная Москва

Отметим, что Москва является одним из мировых лидеров по развитию центров оказания госуслуг и по качеству обслуживания населения в этих центрах. Это следует из данных опубликованных аудиторской компанией PwC, которое провело исследование в 18 крупных городах мира.

Московские центры госуслуг "Мои документы" вошли в четверку мировых лидеров по комфортности, в тройку лидеров – по доступности и по управлению очередями, а также стали лидерами по активности диалога с жителями.

В настоящее время центры госуслуг «Мои документы» открыты семь дней в неделю с 08:00 до 20:00. На данный момент в городе действуют 104 центра госуслуг. В Троицком и Новомосковском округов работают мобильные офисы, оборудованные всем необходимым для обслуживания заявителей. Ежемесячно они совершают по 50 выездов для приема посетителей и предоставляют 35 услуг.