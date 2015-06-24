В Отрадном запустят автобусный маршрут до центра госуслуг

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Жители Отрадного смогут удобнее добираться до районного центра госуслуг "Мои документы". Специально для этого с 25 июня запустят новый автобусный маршрут №С6, который будет следовать от Юрловского проезда до улицы Каргопольской, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Центр госуслуг района Отрадное находится по адресу: улица Каргопольская, 9.

"Мнения и пожелания посетителей центров госуслуг очень важны для нас. Это помогает улучшать транспортную доступность центров для жителей. А в некоторых случаях мы подыскиваем для центров госуслуг новые, удобные для заявителей помещения", – отметили в руководстве столичных центров госуслуг.

Напомним, в мае этого года по инициативе центра госуслуг и управы Люблино организовали ежедневный автобусный маршрут №С4. На нем стало проще добираться до центра "Мои документы" района Люблино.

Кроме того, по просьбе жителей центр госуслуг района Восточное Измайлово переехал в новое помещение по адресу: Измайловский проспект, д. 93, корп. 1.

Ранее во всех центрах госуслуг появились графики средней загрузки по дням недели и часам. На портале "Наш город" жители также могут оставить свои замечания о работе центров госуслуг. Например, можно сообщить о случаях, когда время ожидания в очереди за оформлением документов превысило положенные 15 минут.

До этого в городских центрах госуслуг по просьбам москвичей появились специальные консультанты. Они помогают посетителям в оформлении заявлений и записи на приемы, а также рассказывают, как воспользоваться электронным услугами.

Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные центры госуслуг предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов.