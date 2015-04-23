Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

23 апреля 2015, 10:43

На сайте "Мои документы" появились инструкции по получению госуслуг

госуслуги портал госуслуг Мои документы

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

На сайте "Мои документы" появились интерактивные инструкции для жителей по получению госуслуг.

В помощь посетителям центров на портале в мультимедийной форме размещено пять специально разработанных пошаговых инструкций по самым востребованным услугам:


В инструкциях рассказано о том, какие документы нужны для получения услуги, в какие сроки ее можно получить, какие госпошлины необходимо оплатить.

Ссылки по теме

Всего в Москве работают 104 центра госуслуг, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

В конце марта число услуг в электронном виде в столичных центрах "Мои документы" увеличилось до 16. Также в 20 центрах появились помощники, которые научат пользоваться электронными услугами.

Всего столичные центры госуслуг предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. В 2015 году число центров госуслуг в Москве должно возрасти до 109.

Сейчас центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.

Сюжет: Госуслуги в Москве

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать