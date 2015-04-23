На сайте "Мои документы" появились инструкции по получению госуслуг

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

На сайте "Мои документы" появились интерактивные инструкции для жителей по получению госуслуг.

В помощь посетителям центров на портале в мультимедийной форме размещено пять специально разработанных пошаговых инструкций по самым востребованным услугам:

В инструкциях рассказано о том, какие документы нужны для получения услуги, в какие сроки ее можно получить, какие госпошлины необходимо оплатить.

Всего в Москве работают 104 центра госуслуг, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

В конце марта число услуг в электронном виде в столичных центрах "Мои документы" увеличилось до 16. Также в 20 центрах появились помощники, которые научат пользоваться электронными услугами.

Всего столичные центры госуслуг предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. В 2015 году число центров госуслуг в Москве должно возрасти до 109.

Сейчас центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.