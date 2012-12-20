"Утро": Приватизировать квартиру в Москве можно будет через интернет

Приватизировать московскую квартиру можно будет на сайте госуслуг. Чтобы пройти онлайн-приватизацию, достаточно указать номера документов и отправить электронное согласие всех членов семьи на делегирование полномочий кому-то одному.

Ответ на заявку отправят в "Личный кабинет" на сайте. После этого нужно всего один раз лично прийти в службу для оформления договора.

Онлайн-услугу запустят, чтобы разгрузить наплыв заявок. В конце года число желающих оформить жилье в собственность выросло в три раза.

Кроме того, приватизировать квартиру москвичи могут через многофункциональные центры. Для этого заявителю потребуется собрать минимальный пакет документов. Напомним, что бесплатная приватизация жилья закончится 1 марта.